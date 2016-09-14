Пойманный на воровстве покупатель попытался совершить суицид в магазине

В одном из магазинов сети “Пятерочка” в Нижнекамске покупатель, пойманный при попытке украсть освежитель воздуха, начал угрожать сотрудникам магазина самоубийством.

Как сообщает Life, 38-летнего мужчину задержала служба охраны магазина, когда он попытался сбежать с неоплаченным товаром. Тогда мужчина достал лезвие и потребовал его отпустить. В противном случае задержанный угрожал перерезать себе вены. Сотрудники вызвали полицию и скорую помощь, однако мужчина успел порезать обе руки. Он был доставлен в ближайшую больницу, где получил своевременную медицинскую помощь.

Это не первая попытка кражи, совершенная пострадавшим. Сотрудники “Пятерочки” отмечают, что мужчина неоднократно пытался украсть освежители воздуха одной и той же марки, при этом раньше ему удавалось сбежать.

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