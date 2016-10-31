Ограбление "Пятёрочки" совершено сегодня вечером в Приморском районе Санкт-Петербурга. Некий мужчина в чёрном капюшоне на виду у всех подошел к кассе, оттолкнул кассира, забрал деньги и ушел неизвестно куда.

По отзывам очевидцев, на вид ему до 40 лет, внешность славянская, рост примерно 180 см, был одет в чёрную кожаную куртку и брюки. Возможно, с ним был сообщник. Полиция опрашивает свидетелей преступления и начала розыск. Похищенная сумма неизвестна, однако по словам сотрудников магазина, вряд ли она больше ста тысяч рублей, поскольку выручку магазина регулярно отчисляют в течение дня в главную кассу торговой сети города. Физически никто не пострадал.

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