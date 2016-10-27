Увидеть Париж и обеднеть: туристов обокрали на полмиллиона евро

Настоящий Париж – это вам не рекламные проспекты: как только группа приезжих из Бахрейна в столице Франции позволили себе на минуточку отвлечься от багажа, они стали беднее на полмиллиона евро.

Сообщается, что кража произошла накануне, в среду 26 октября, передает «Росбалт». Группа туристов из Бахрейна отдыхала вечером на Северном вокзале Парижа, смакуя впечатления от посещения города и не слишком пристально следила за своим багажом. Тем более, что их драгоценности были упакованы в чемоданы, а чемоданы лежали в багажнике автомобиля, а сам автомобиль находился на охраняемой стоянке.

Ворам не помешало ничего из вышеперечисленного и драгоценности были украдены. Туристы даже не смогли вразумительно и точно пояснить приехавшей полиции, когда же именно произошла кража. Теперь полиции сложновато будет найти воришек, но они ищут…