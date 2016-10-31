В Москве задержали торговцев человеческими органами

Оперативники МУРа задержали несколько человек, которых следствие подозревает в торговле человеческими органами. Подозреваемые торговали людьми, которые были живым материалом для пересадки органов.

О задержании банды, членов которой подозревают в торговле людьми, рассказала журналистам официальный представитель Главка полиции РФ Ирина Волк.

Сообщается, что преступники искали «биоматериал» "по интернету: находили граждан в тяжелой финансовой ситуации и за хорошие (хорошие - для человека в трудной ситуации) деньги предлагали им стать донорами органов, передают РИА Новости.

Известно, что задержаны граждане Украины Андрей Бородач 22 лет и его землячка 23-летняя Мария Олейник. Попались злоумышленники, когда хотели продать одну из приезжих в столицу девушку за 3000 долларов.

По данным следствия, преступный дуэт вначале привлек приехавшую вместе с ними 20-летнюю девушку к занятию проституцией, а затем предложили ей продать почку. Покупателя украинские «Бонни и Клайд» нашли (ими оказались оперативники МУРа) и взяли их при передаче денег.