От этого убийства буквально содрогнулась не только столица, но и вся страна. Было установлено, что женщина, которую московская семья наняла в няни их дочери, совершила жесточайшую расправу над ребенком.

В тот злополучный день она подождала, когда родители девочки покинут дом, а затем убила 4-летнюю малышку. Позже няня подожгла квартиру и скрылась в неизвестном направлении, сообщает rg.ru.

Подозреваемую 38-летнюю Гульчехру Бобокулову из Узбекистана задержали у станции метро. Она угрожала, что у нее в сумке лежит бомба, и она устроит взрыв. Вместо этого в сумке обнаружили страшную находку – отрезанную голову девочки.

Во время проведения экспертизы было установлено, что подозреваемая страдает хроническим расстройством психики. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Обвинение сообщило, что материальный ущерб от пожара составил 6,5 миллионов рублей. Суд продолжается.