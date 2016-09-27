Сын известного российского реставратора убит в Италии

Сегодня стало известно о жестком убийстве президента Ассоциации эмигрантов, сына известного российского реставратора Дарьи Мальцевой Ивана Тихомирова. Мужчину избили и сбросили с балкона 4 этажа.

Дарья Мальцева, мать погибшего, которая накануне прибыла в Италию для выполнения заказа от резиденции Ватикана, рассказала, что сын собирался ее встретить и отменил все дела. Как пишут СМИ, Иван до убийства участвовал в попойке, после чего произошла пьяная драка. Мать в эту версию не верит.

По словам Мальцевой, ранее ее сын неоднократно рассказывал о ссорах со своими новыми друзьями на почве разногласия в общественно-политических взглядах. Поэтому, уверена она, Ивана убили из-за его политических взглядов.

Другие новости по теме "Криминал"

Все новости дня.