Москвичи, которых выселяют на улицу, выйдут сегодня на митинг

В пятницу, 16 сентября, в Москве состоится митинг, организованный людьми, которых выселяют из домов и общежитий на улицу.

Один из организаторов акции Дарья Кириллова сообщила сегодня "Эху Москвы", что на улицы выйдут десятки местных жителей. Согласно последней информации, митинг согласован с мэрией столицы. Предполагается, что он состоится в 17 часов на площади Краснопресненской заставы.

Напомним, накануне участники протестной акции в Москве потребовали вернуть им социальное жилье, которое им выделило правительство Москвы.

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