В Москве демонстранты перекрыли Тверскую улицу

Участники протестной акции в Москве требуют вернуть им социальное жилье, полученное от правительства Москвы. Столичные власти через некоторое время забрали у соцработников квартиры после того, как их выдали.

Протестующие перекрыли движение в центре Москвы на Тверской улице, сообщают в соцсетях очевидцы акции. Демонстранты – полтора десятка человек - вышли на улицу с плакатом «Верните украденное соцжилье по распоряжению правительства Москвы!». Трое полицейских вначале задержали двоих участниц акции, а затем полиция вытеснила протестующих на пешеходную часть Тверской. В настоящее время с участниками демонстрации ведут переговоры сотрудники силовых структур, передает «Дождь».