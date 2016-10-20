Пьяный кировчанин пытался угнать ВАЗ-2109, но не смог
20 октября 2016, 15:50 [ «АН-Вятка» ]
Кировской полицией разыскивается молодой человек, который подозревается в краже из «девятки». 25 сентября один из жителей областного центра припарковал автомобиль на улице Московской, 12.
По невнимательности потерпевший оставил машину незапертой, с ключом в замке зажигания, а сам ушел в развлекательное заведение. По его словам, в машине оставался нетбук и около 1,5 тысячи рублей наличными.
На записи с камер видно, как через некоторое время к автомобилю подошел изрядно выпивший молодой человек. Он, видимо, заметил ключ зажигания в машине, но проверить, заперта ли дверь «девятки», не догадался. Мужчина разбил стекло возле водительского сидения и сел внутрь. Угонщик попытался уехать на чужой машине, но у него не получилось: горе-преступник был очень пьян.
Сейчас он разыскивается за хищение нетбука и денег. Хозяин «девятки» оценил причиненный ему ущерб в 11 тысяч рублей.
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