Сбивший и оставивший умирать девочку водитель оказался депутатом
20 октября 2016, 10:28 [ «АН-Вятка» ]
АН уже писали о том, что в прошлые выходные в деревне Зимник на улице Колхозной (Кильмезский район Кировской области) нетрезвый водитель на своей «Ниве» сбил 12-летнюю девочку, но не остановился, чтобы оказать помощь школьнице, а скрылся.
Девочка умерла в машине «скорой».
Полиция быстро установила личность преступника. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 47-летнего мужчину мирно спящим у себя дома, его машина стояла во дворе.
Вчера пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Кировской области сообщила новые подробности по этому делу: оказывается за рулем находился депутат Зимнякской сельской думы Зимнякского сельского поселения Кильмезского района Кировской области.
Сейчас следствие продолжается. Назначен ряд экспертиз.
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