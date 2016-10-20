Сбивший и оставивший умирать девочку водитель оказался депутатом

АН уже писали о том, что в прошлые выходные в деревне Зимник на улице Колхозной (Кильмезский район Кировской области) нетрезвый водитель на своей «Ниве» сбил 12-летнюю девочку, но не остановился, чтобы оказать помощь школьнице, а скрылся.

Девочка умерла в машине «скорой».

Полиция быстро установила личность преступника. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 47-летнего мужчину мирно спящим у себя дома, его машина стояла во дворе.

Вчера пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Кировской области сообщила новые подробности по этому делу: оказывается за рулем находился депутат Зимнякской сельской думы Зимнякского сельского поселения Кильмезского района Кировской области.

Сейчас следствие продолжается. Назначен ряд экспертиз.

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