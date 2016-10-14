Тульская полиция спасла угонщика от замерзания

Житель Тульской области угнал автомобиль и едва не замерз на трассе, когда украденный ВАЗ-2109 внезапно заглох. Автомобиль уже покрылся инеем, когда подоспел наряд полиции и спас замерзающего угонщика…

32-летний безработный житель поселка Головлинский (Тульская область) в ночь на четверг решил покататься. Решено – сделано: он тайно взял ключи от чужого гаража и уехал на ВАЗ-2109. Однако в чужих руках ВАЗ повел себя коварно и на полдороге к поселку Бородинский заглох.

На безлюдном ночном шоссе помощи было ждать не от кого, а бросить авто, пусть и чужое, «честный» угонщик не хотел. Отчаявшись совладать с мотором, он решил позвонить в полицию и признаться в угоне: лучше уж так, чем неминуемая смерть от холода. Приехавшие стражи порядка застали авто, покрытое инеем и еле живого горе-угонщика. Полицейские сначала оказали мужчине необходимую помощь, а затем доставили в отдел полиции Киреевского района, передает РИА Новости. Уголовное дело на угонщика завели, и добровольное признание ему зачтется.