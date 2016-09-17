МВД для помощи полиции создаст муниципальную милицию

Министерство внутренних дел (МВД) для помощи полиции хочет создать муниципальную милицию. Проект по созданию муниципальной милиции совместно с МВД разрабатывает ВНИИ ведомства.

Муниципальные милиционеры, по проекту, будут нести службу в пределах городских округов или муниципальных районов.

Предполагается, что муниципальная милиция будет создаваться парламентами муниципалитетов "как подразделение местной администрации либо орган МСУ с правами юрлица", - пишет газета "Коммерсантъ".

Депутаты определят "организационную форму, состав и численность милиции". Финансирование и материально-техническое обеспечение будет проводиться из городского бюджет. Главой милиции избирается или назначается "должностное лицо органа МСУ".

Задачами милиционеров будут: помогать полиции патрулировать общественные места, искать пропавших людей, транспортировать пьяных и наркоманов в больницы, а нарушителей — в отделение полиции.

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