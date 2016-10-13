Дочь Емельяненко утверждает, что на нее напал человек со славянской внешностью

Дочь Федора Емельяненко, ранее госпитализированная с ушибом грудной клетки и брюшной полости, дала показания сотрудникам полиции по поводу внешности напавшего на нее мужчины.

По словам пострадавшей, на нее напал мужчина среднего возраста и среднего телосложения, обладавший славянским типом внешности. Момент нападения был зафиксирован находившимися неподалеку видеокамерами. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что найти подозреваемого не составит труда, это только вопрос времени.

Также отмечается, что девочке был нанесен только один удар. Следователи не считают, что нападавший целился в сердце, тем более что, согласно предварительной версии, конфликта между пострадавшей и подозреваемым не было - он ударил девочку сразу, как только подошел.

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