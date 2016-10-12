СМИ: неизвестные напали на 9-летнюю дочь Федора Емельяненко

На девятилетнюю дочь президента Союза ММА (смешанных боевых искусств) России Федора Емельяненко в Москве совершено нападение. Об этом стало известно газете «Московский Комсомолец» 12 октября.

Сообщается, что само нападение произошло в конце прошлой недели: неизвестный (или неизвестные) ударил девочку в грудь, когда она шла из школы. Ребенок сумел самостоятельно дойти до дома и родителям ничего не рассказал, однако, вскоре девочку стали мучать боли и все выходные она пролежала в постели. Мать заметила ее недомогание и привела дочь к доктору.

В Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии у школьницы диагностировали «ушиб грудной клетки и брюшной полости». В полиции сообщают, что личности нападавших ребенок описать не может, - следствие предполагает, что ребенка могли запугать.