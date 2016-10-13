В полиции назвали версии избиения дочери Федора Емельяненко

В полиции подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела по ст. 116 УК РФ (побои) по факту нападения на дочь президента Союза смешанных единоборств (ММА) России Федора Емельяненко.

Следствие рассматривает все возможные версии, но ни одна из них не связана с высказыванием Емельяненко, осудившего прошедшие 4 октября в Грозном бои по правилам ММА с участием малолетних детей главы Чечни Рамзана Кадырова, не достигших 12-летнего возраста, как того требуют правила (сыновьям Кадырова 8, 9 и 10 лет). После этих заявлений на чемпиона обрушился шквал критики и оскорблений. В итоге глава Чечни призвал своих поклонников прекратить нападки на спортсмена. Государственные чиновники и общественники пообещали провести проверки по поводу вскрывшихся фактов.

Информация о нападении на 16-летнюю дочь спортсмена появилось через неделю после скандала из-за детских боев. Девушка до сих пор находится в больнице. Сам Емельяненко воздерживается от комментариев прессе.

Следственные органы не исключают, что нападение могло быть совершено на бытовой почве. Будут изучены записи видеокамер, установленных на соседних зданиях, и по всему маршруту лиц, похожих по описаниям на тех, кто избил несовершеннолетнюю.



