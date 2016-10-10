Кадыров троллит Емельяненко в соцсети по поводу детских боёв

Глава Чечни подбросил дров в огонь скандала вокруг детских боёв без правил, транслировавшихся из Чечни, «жертвой» которого стал знаменитый российский борец Фёдор Емельяненко, подвергшийся нападкам за критику.

Рамзан Кадыров опубликовал на странице в Instagram видео драки своих сыновей и сопроводил его ироничным комментарием: «Я чисто случайно стал свидетелем возмутительного случая! Шейх-Магомед и Шейх-Ахмад вдвоем напали на Адама. Они повалили его на пол и жестоко избивали, нанося удары по голове, лицу, в челюсть…»

На днях сыновья президента Чечни выступили на чемпионате по боям без правил, транслировавшихся по ТВ и в интернете. Стариший Ахмад победил нокаутом, что вызвало критические замечания по проведению боёв со стороны президента ММА Фёдора Емельяненко и ряда других российских спортсменов и крупных чиновников. Они стали с одной стороны мишенью для нападок и оскорблений сторонников Кадырова, с другой возникла петиция Президенту РФ с просьбой прекратить конфликт.

Читайте также:

За несколько часов петиция в защиту Емельяненко набрала 47000 подписей

Песков призвал надзорные органы обратить внимание на детские бои в честь Кадырова