Начата проверка по факту пропажи материалов по делу Шакро Молодого
13 октября 2016, 13:30 [ «АН-онлайн» ]
Правоохранительные органы начали проверку по факту исчезновения материалов по делу криминального авторитета Захария Калашова, более известного в преступных кругах по кличке Шакро Молодой.
Из СКР пропали материалы по делу о создании преступного сообщества, которое было выделено в отдельное производство в 2015 году. Причем, еще до задержания главного фигуранта, которым и являлся Шакро Молодой. В то время материалы дела находились у замначальника столичного главка СКР Дениса Никандрова.
Подозреваемый главарь и высокопставленные борцы с преступностью были арестованы почти одновременно – в июле этого года. Криминалитет – по обвинению в вымогательстве, офицеры СКР за то, что за взятки (по некоторым данным, 500 тыс. евро) согласились помочь подельнику Калашова освободиться из СИЗО.
Лефортовский суд Москвы арестовал до 15 сентября главу управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замначальника столичного главка Дениса Никандрова.