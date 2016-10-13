Шакро Молодой назван лидером всего преступного сообщества России

Арестованный вор в законе Захарий Калашов (он же Шакро Молодой) официально назван в материалах дела лидером преступного сообщества России, занявшим место Деда Хасана в иерархии после смерти последнего в 2013-м.

Как утверждает «Ъ», это уникальный случай в российской юридической практике. Получается, любой уголовник может быть так или иначе связан с делами Калашова. По версии следователей, он фактически руководил даже не конкретной группировкой, а координировал связи и действия между другими, предлагал планы и схемы преступлений, распределял сферы влияния и денежные поступления.

Сейчас в деле «российского Мориарти» фигурируют не только воры и бандиты, но даже полицейские, в том числе высокопоставленные по подозрению во взяточничестве и «крышевании». Сам он был задержан во время массовой драки со стрельбой в конце прошлого года в Москве у ресторана Elements.

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