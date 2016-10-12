Кировчанка, поверив, что у нее купят котенка, подарила мошенникам 7 тыс. рублей

11 октября в полицию обратилась жительница областного центра, которую обманули мошенники. Женщина разместила на одном из интрнет-сайтов объявление о продаже шотландских котят. Вскоре ей позвонил «покупатель»...

Он сказал, что хочет приобрести котенка в подарок своей девушке. И попросил привезти к нему четвероногого питомца. А за одним захватить в магазине коньяк, конфеты, и бросить на счет сотового телефона 6 тысяч рублей. Мужчина пообещал рассчитаться с владелицей котенка по приезду.

30-летняя кировчанка, видимо, предвкушая удачную сделку, выполнила все просьбы покупателя. Надо ли писать, что приехав по указанному адресу, она никого не нашла. Поняв, что она стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

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