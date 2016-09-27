У кировчан мошенники списывают деньги с банковских карт

Делается это под предлогом внесения на карту предоплаты за аренду или покупку квартиры. Так, 26 сентября в полицию обратилась кировчанка, разместившая объявление о продаже своего жилья в Интернете.

Вскоре ей позвонил «покупатель». Якобы решил купить ее квартиру и попросил 55-летнюю женщину сообщить данные ее банковской карточки, чтобы перевести залог. Кировчанка по его просьбе сообщила не только номер, но и все остальные данные с карты. В итоге она лишилась 17 тысяч рублей.

На эту же удочку попалась еще одна жительница областного центра. Она разместила в глобальной паутине объявление о сдаче в аренду квартиры. На него откликнулся «квартирант», который захотел внести предоплату на карточку женщины. Она сообщила все данные, и у нее тут же списали со счета 189 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

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