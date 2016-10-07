Украинскому журналисту Сушенко предъявлено обвинение в шпионаже

Следственные органы 7 октября предъявили украинскому журналисту Роману Сущенко официальное обвинение в шпионаже. Об этом сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин. Сушенко зачитывают обвинение.

Ранее СМИ сообщали, что консул России на Украине не прибыл в Министерство иностранных дел Украины после вызова для объяснения причин недопуска украинских консулов к арестованному в России журналисту Роману Сущенко.

По материалам ФСБ, в Москве задержан полковник Роман Сушенко - кадровый сотрудник Главного управления разведки министерства обороны Украины. Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца, передает «Росбалт».