Обнародована видеозапись задержания заподозренного в шпионаже журналиста “Укринформа”

Сотрудники ФСБ РФ опубликовали видео задержания украинского журналиста Романа Сущенко, который был заподозрен в шпионаже.

Агентство “Укринформ” заявляет, что Сущенко состоит в штате сотрудников уже на протяжении четырнадцати лет, а последние шесть лет сотрудничает с ним из Франции в качестве корреспондента. Пребывание журналиста в российской столице в агентстве объяснили предоставленным ему очередным отпуском и личными делами.

Однако, по данным ФСБ, Сущенко является кадровым сотрудником украинского разведывательного управления и на территории России находился с целью сбора данных о деятельности ВС РФ и войск Нацгвардии.

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