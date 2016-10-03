Украина может ввести визовый режим с Россией из-за ареста журналиста, подозреваемого в шпионаже

Власти Украины продолжают эскалацию конфликта с Россией. Сегодня на заседании Верховной Рады спикер Андрей Парубий предложил ввести визовый режим между странами, а также расширить антироссийские санкции.

Предложение было якобы внесено Парубием на рассмотрение Рады еще в начале года. Поводом вернуться к нему стало задержание на днях в Москве якобы журналиста «Укринформа» Романа Сущенко по подозрению в шпионаже. В ФСБ России опознали в нём кадрового сотрудника военной разведки в чине полковника, который, как утверждает МИД РФ, не получал аккредитацию и не занимался журналистской деятельностью в России.

Адвокат Марк Фейгин, ранее защищавший Надежду Савченко, отрицает обвинения и утверждает, что его подзащитный прибыл в Москву с частным визитом, а собкором «Укринформа» работает только в Париже.

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