Климкин: Россия пытается “состряпать” дело против Сущенко

Павел Климкин призвал международное сообщество к координации действий в связи с тем. что Россия пытается сфабриковать обвинение против задержанного по подозрению в шпионаже Сущенко.

Как заявил украинский министр иностранных дел, Россия “стряпает” дело против Сущенко. В связи с этим международное сообщество, общественные организации и средства массовой информации должны скоординировать свои действия для оказания давления на российское правительство с целью изменения текущей ситуации. Министр заявил также, что представители украинского консульства в Москве не допускаются к задержанному.

Ранее Климкин вызвал российского консула для обсуждения ситуации с Сущенко.

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