Кирово-чепецкий предполагаемый педофил пытался похитить еще одну первоклассницу
26 сентября 2016, 10:57 [ «АН-Вятка» ]
20 сентября в Кирово-Чепецке пропала первоклассница. На следующий день она пришла домой и рассказала, что ее увел к себе мужчина. Следствие выяснило, что девочка — далеко не первая жертва предполагаемого педофила.
Как только 25-летнего мужчину задержали, Следственное управление Следственного комитета России по Кировской области распространило через областные СМИ его фотографию и попросило показать ее детям: возможно, подозреваемый и ранее совершал или пытался совершить развратные действия в отношении несовершеннолетних.
Почти сразу же в правоохранительные органы позвонила мама еще одной кирово-чепецкой первоклассницы. Женщина узнала мужчину: по ее словам, вечером 10 сентября он подошел на улице к ее 7-летней дочери, попытался познакомиться и увести домой. Однако рядом находилась мать девочки, она прогнала мужчину.
23 сентября подозреваемого заключили под стражу, расследование дела продолжается.
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