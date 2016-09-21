Кирово-чепецкую первоклассницу увел и удерживал у себя незнакомец

Вчера в Кирово-Чепецке ушла в школу и пропала первоклассница. Когда она не вернулась из своего учебного заведения, родители забили тревогу. Сразу же к поискам подключились полицейские и добровольцы.

Оказалось, что в Кирово-Чепецке много неравнодушных людей: многие откликнулись на призыв родителей девочки помочь с поисками. Приехали в областной центр добровольцы и из соседних городов, сообщает Чепецк.ру.

В 8 часов вечера первоклассница пришла домой сама. По непроверенной информации, зареванная девочка сообщила, что с ней заговорил на улице незнакомец, а затем увел с собой. Он выключил ее сотовый телефон и удерживал какое-то время. Причем произошло все это в районе, где школьница живет с родителями.

На данный момент мужчина задержан, сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации.

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