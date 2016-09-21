Житель Чепецка совершил развратные действия в отношении первоклассницы

В отношении жителя Кирово-Чепецка, похитившего вчера школьницу, завели уголовное дело, сообщает Следственный комитет по Кировской области. 20 сентября он встретил ребенка на улице и увел его к себе домой.

Напомним: родители школьницы забили тревогу вчера днем. Девочка ушла в школу, но в своем учебном заведении так и не появилась. Телефон ее был отключен. К поискам пропавшей сразу же подключилась милиция и волонтеры.

Вечером первоклассница пришла домой сама и рассказала, что ее увел к себе домой незнакомец. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, а также то, был ли этот случай единичным. Следственный комитет просит всех жителей Кирово-Чепецка и Кирова показать фотографию подозреваемого своим детям для того, чтобы выяснить, если ли еще пострадавшие от его действий.

Тем, кто может как-либо помочь следствию, просьба позвонить по телефонам: 8 (83361) 4-69-83, 8 (8332) 485-281 или 02.

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