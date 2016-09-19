Общественный деятель, журналист Юрий Кот, лично знавший убитого сегодня лидера украинской организации "Оплот", заявил, что убийство было "показательным". Ведь "там деревьев меньше, чем камер".

Так убивают, только если цель - показательная казнь, считает Юрий Кот, передает РЕН-ТВ. Евгений Жилин, протестовавший как до Майдана, так и против, был радикально настроен в отношении действующих властей Украины, отметил Кот.

Ранее сообщалось, что при стрельбе в ресторане "Ветерок" в подмосковном поселке Горки-2 на Рублевско-Успенском шоссе погиб один человек, второй получил тяжелые ранения. Убитым оказался глава украинской организации "Оплот".

Читайте также:

Все новости дня