Московского психиатра заподозрили в изнасиловании девятилетнего пациента
19 сентября 2016, 13:32 [ «АН-онлайн» ]
Врач-психиатр из психбольницы Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков подозревается в изнасилованиисвоего девятилетнего пациента. В заявлением органы правопорядка обратились родители мальчика.
Как сообщает Life, ребенок каждый год проходил плановое обследование в московской больнице, которое длилось обычно не больше месяца. Однако в последний раз врач счел нужным задержать мальчика на четыре месяца, ссылаясь на выявленный синдром дефицита внимания и гиперактивности. После возвращения из больницы ребенок стал проявлять признаки нервного расстройства и склонность к причинению себе повреждений.
В конце концов в процессе разговора с матерью об опасности, которую могут представлять чужие люди, мальчик признался, что пока он находился в больнице человек, которому семья доверяла, совершал с ним действия сексуального характера, угрожая убить родителей.
В данный момент правоохранителями проводится проверка.
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