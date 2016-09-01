Полиция: у убийцы двух человек в Москве может быть при себе пакет с частями тела

Утром в четверг, 1 сентября, появилась информация о страшном убийстве на севере Москвы.

Ранее сегодня стало известно, что в столичной квартире были найдены обезображенные трупы пожилого мужчины и женщины. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сотрудники московской полиции в настоящий момент разыскивают подозреваемого в совершении преступления, который может страдать психическим расстройством.

Уточняется, что душевнобольной мужчина жестоко убил женщину средних лет и расчленил пенсионера (отрезал ему ступни). При себе у предполагаемого душегуба могут быть пакеты с частями тел.

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