Будущее гражданского активизма обсудили на финальном форуме «Сообщество»

Москва в конце минувшей недели стала эпицентром социальной активности – Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ) провела в столице итоговый форум активных граждан «Сообщество», завершивший программу из восьми этапов, которые ОП РФ уже второй год подряд проводит во всех федеральных округах страны.

Концепция развития написана

Общественники со всей России собрались на площадках финального форума серии, чтобы подвести итоги проделанной работы и обсудить будущее гражданского общества в стране. Главным результатом работы «Сообщества-2016» стало создание Концепции содействия развитию социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), текст которой сами общественники и писали вместе с Общественной палатой на протяжении всего года.

«Конечно же, концепция должна поменять отношение государства на всех уровнях к некоммерческим организациям и гражданскому активизму, – рассказал журналистам секретарь Общественной палаты Российской Федерации Александр Бречалов. – В европейских развитых странах больше 10% трудоспособного населения задействованы в деятельности некоммерческих организаций, у нас – около 1%. Мы видим здесь большую перспективу вовлечения наших граждан вот в такие формы гражданской активности».

По словам Бречалова, для развития «третьего сектора» необходимо, чтобы во всех регионах полностью функционировала система преференций для НКО, закреплённых в законах разных уровней. Кроме того, по мнению секретаря ОП РФ, необходимо приравнять НКО к малому бизнесу в вопросе регулирования и проверок, а также открыть некоммерческим организациям доступ к инфраструктуре малого бизнеса, например, к бизнес-инкубаторам, которые, будучи финансируемыми за счёт бюджета, часто стоят пустыми.

Стоит отметить, что о возможном предоставлении в будущем некоммерческим организациям отдельных преференций, которыми пользуются субъекты малого предпринимательства, говорил и президент России Владимир Путин во время своего выступления на открытии форума.

Третий ключевой тезис концепции – «некоммерческий сектор как часть экономики». Особое внимание в ОП РФ обращают на то, что НКО, являясь субъектами экономической деятельности, создают новые рабочие места, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями.









«В работе НКО задействовано около 1 млн граждан, мы считаем, что резервные возможности – это около 10 млн рабочих мест. Фонд «Перспектива» осуществляет грантовую поддержку НКО на селе. На эти цели президентом выделено около 480 млн, фонду удалось привлечь ещё около 30 млн от бизнеса и в формате народного финансирования. Так вот, уже на данный момент профинансированные сельские и городские НКО нанимают на работу людей – это более тысячи рабочих мест, – сказал Бречалов. – Аудитория вовлечённых людей в те проекты, которые профинансированы, – более 4 млн человек. Наверное, это один из самых ярких примеров эффективного расходования бюджетных средств»

Повестка на следующий год

Как отметил секретарь ОП РФ, запрос со стороны гражданских активистов на продолжение форумной программы «Сообщество» в следующем году есть, при этом одним из приоритетных направлений работы станет создание Банка социальных проектов.

«Речь не идет о том, чтобы продавать проекты, как франшизы, но люди, которые хотят приложить свои усилия, но не знают, куда и к чему, смогут из этого банка выбрать проект. Он будет упакован от «А» до «Я» – технологическая карта: что нужно сделать, какие нужны ресурсы, сайт, волонтёры и так далее», – сказал Бречалов и добавил, что в будущем также продолжится работа Университета ОП РФ, который в этом году работал на площадках всех окружных форумов «Сообщество» и обучал участников эффективно развивать НКО.

Кроме того, одной из приоритетных тем в 2017 году станет институт общественных наблюдательных комиссий, который, по словам Бречалова, нужно пересматривать, повышая его статус. Особенно внимательно в ОП РФ обещают следить за ситуацией с НКО-поставщиками социальных услуг населению, которые теперь могут рассчитывать в своей деятельности на бюджетные средства.

«Все нормативные акты, начиная от Указа Президента до соответствующего постановления правительства уже приняты. Нам очень важно получить теперь правоприменительную практику и добиваться, чтобы в регионах этот механизм работал, потому что президент заявил об этом, как об одном из главных направлений в сфере развития социально ориентированных НКО. Мы понимаем, что получить доступ к бюджету на оказание социальных услуг населению — это хорошее поле для конкуренции и развития третьего сектора», — заметил Бречалов.

Самые добрые в стране

Ещё одной неотъемлемой частью финального форума стало вручение премии «Я – гражданин», которой Общественная палата наградила 15 активистов, представляющих разные сферы гражданской активности. При этом одним из лауреатов премии стала Наталья Якунина – руководитель экологического проекта «Остров мечты» из Владивостока, о котором «Аргументы недели» в этом году уже рассказывали в рубрике «Сможем вместе!».









Подвели на форуме и итоги всероссийской акции «Марафон добрых Дел», которую ОП РФ запустила в начале октября, в преддверии отчётного «Сообщества», с целью привлечь россиян к гражданской активности. Чтобы мотивировать к участию, в ОП РФ назначили приз – два билета в любую точку России. Победила в конкурсе 15-летняя Дарья Левина из Всеволожска. Школьница собрала более 2 тонн макулатуры и батареек, провела для учеников младших классов серию «Уроков доброты», организовала масштабную акцию «С любовью к старшему поколению», а также сняла ролик про своего товарища с ДЦП, которому помогает в поиске работы.

Количество участников марафона в каждом городе определило и десятку самых добрых городов страны. Первое место в списке занял Якутск, на второй строчке финишировала Москва, а замкнул тройку Санкт-Петербург. Также в топ-10 вошли Волгоград, Чебоксары, Новочеркасск, Ульяновск, Омск, Вологда и Екатеринбург

«За три недели проведения акции в марафоне участвовали более 7 тысяч россиян из 230 городов страны, – сказала инициатор акции, председатель Комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина. – Главная цель нашей акции — вовлечь максимальное количество россиян в добровольческую деятельность, показать, что все хорошие и добрые дела в первую очередь начинаются с нас самих, и уверена, что нам это удалось».