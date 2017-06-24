Эксперты назвали десять лучших автомобилей лета

Журналисты канадского онлайн-издания Auto123.com составили ТОП-10 лучших моделей лета 2017 года. Большинство из вошедших в перечень моделей были презентованы на автосалонах, проходивших с начала этого года.

По их мнению, лидирующую позицию занимает новый внедорожник от Volkswagen, который на рынке Канады и США известен как Atlas. Второе место занимает японский кроссовер Subaru Crosstrek. Бронзу также взял "японец" - рестайлинговый Nissan Qashqai, очень популярный в Европе и Америке.

Далее идет шведский Volvo XC60, следом за ним фастбэк Audi A5 Sportback. На шестом месте — Land Rover Discovery.

Следом в топе расположились Honda Odyssey 2018, Porsche 911 GTS, флагман Lexus LC500 и Mercedes-Benz E-Class Cabriolet.

Ранее был составлен ТОП-10 необычных и дорогостоящих опций для машин.

Также стало известно, что ученые из Мичиганского университета в США займутся разработкой программы, которая позволит предсказывать сердечные приступы у водителей и своевременно остановить транспортное средство во избежание аварии.