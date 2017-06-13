Автомобили смогут предсказать сердечный приступ у водителя

Ученые из Мичиганского университета в США займутся разработкой программы, которая позволит предсказывать сердечные приступы у водителей и своевременно остановить транспортное средство во избежание аварии.

Сердечный приступ, как правило, случающийся внезапно, угрожает не только жизни водителя, но и других участников дорожного движения. Автомобильная корпорация Toyota обратилась к ученым из Мичиганского университета в США с просьбой разработать технологию, анализирующую физическое состояние водителя в реальном времени.

Ожидается, что первые результаты труда ученых появятся к 2020 году, сообщает Science Daily.