Составлен ТОП-10 самых странных автомобильных опций

Автомобильные эксперты составили ТОП-10 необычных и дорогостоящих опций для машин. В список вошли самые неожиданные решения производителей, в тройке лидеров Rolls-Royce, Bentley Bentayga и Honda Odyssey.

Первая строчка рейтинга досталась Rolls-Royce, точнее «звездному небу», которым можно оформить потолок его салона. Стоимость украшения достигает 12 000 евро и, несмотря на лидирующую позицию рейтинга, ее нельзя назвать самой дорогой дополнительной опцией.

На втором месте — "Механические часы" в Bentley Bentayga. Опция обходится заказчику в 150 000 евро.

В Honda Odyssey можно добавить функцию "пылесос в салоне". В данном авто есть и опция транспортировки животных - четвертое место.

На пятое место рейтинга попал Fiat 500 с встроенной внутрь кофемашиной. На шестом месте прибор, показывающий время езды с открытой крышей.

Седьмое место рейтинга получил опция автомобиля Dodge Caliber - холодильник для колы. Восьмая и девятая позиция – у Nissan Leaf, оснащенного солнечной батареей, и Pontiac Aztec с передвижной палаткой, сообщает "Экономика сегодня".

Десятое место разделили компания BMW, предложившая прибор ночного видения для авто и Range Rover Autobiography с багажником из мраморного дерева.