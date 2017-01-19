Ранее «АН-онлайн» сообщали о планах российского автогиганта начать продажи машин в Германии. Теперь есть данные о росте продаж «Весты» за рубежом, все контракты подписаны и продажи скоро стартуют.

О грядущей реализации Лады «Веста» в Германии журналистам сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "ВАЗа" Ян Птачек, сообщает ТАСС.

В Германии успешно продаются вазовские «ларгусы» и внедорожники, теперь к ним добавится и «Веста», которая наверняка еще повысит статистику продаж.

Российский автогигант планирует продавать свои машины и в Чехии. Планы российского автопроизводителя – повысить экспорт машин в 2017 году на 50 процентов.



