Lada Vesta попала в топ самых продаваемых авто в Европе

Российский седан Lada Vesta в европейский топ попал впервые, став одним из самых продаваемых авто в странах Европы. Агентство "Автостат" сообщает, что за 8 месяцев в Европе продано 33 154 автомобиля этой марки.

Проданных 33 154 автомобиля – это 99-ю место. Ближайшие соседи Lada Vesta - Opel Meriva (33 776 авто, 98-я позиция) и BMW X3 (33 101 авто, замыкает Топ-100), - наша «Лада» опередила по продажам BMW.

На 64 строчке этого рейтинга располагается российская модель Lada Granta, (57 тысяч проданных авто).

Продажи Lada Vesta стартовали 25 ноября 2015 года. Автомобиль доступен со 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра, к которому предлагаются пятиступенчатая механическая коробка передач и "авомат". Седан продается по ценам от 529 000 рублей.