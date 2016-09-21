На парконах Москвы появятся видеорегистраторы
21 сентября 2016, 20:14 [ «АН-онлайн» ]
До конца декабря парконы, фиксирующие нарушения правил парковки в Москве, оснастят видеорегистраторами. Стало известно, что записывающее оборудование установят более чем в 250 автомобилях.
В дальнейшем устройства, фиксирующие дорожную обстановку, получат все 375 машин с парконами. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии российской столицы.
С помощью специальных креплений видеорегистраторы установят на лобовом стекле машин таким образом, чтобы они не мешали обзору. Прибор автоматически начнет запись, как только водитель повернет ключ зажигания.
Все материалы, переданные с видеорегистраторов, могут быть использованы в качестве доказательств в суде или для решения спорных ситуаций при ДТП.
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