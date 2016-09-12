Каким должен быть по мнению ученых США идеальный автомобиль

Специалисты попытались найти идеальный автомобиль, которому покупатели будут отдавать предпочтение. В результате исследования определен алгоритм, в рамках которого покупатели выбирали автомобили.

Выяснялись предпочтения покупателей относительно новых моделей машин различных американских марок,которые вышли на рынок в 2003-2010 годах. Большое влияние на выбор дизайна автомобиля оказывает его класс. В частности, в эконом-классе наибольшим спросом пользуются те транспортные средства, у которых имеется более дорогой дизайн, напоминающий продукцию из категории "люкс". На рынке дорогих машин, наоборот, популярностью пользуются те автомобили, которые выдержаны в типичном стиле для компании-производителя.

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