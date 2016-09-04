Словацкая компания AeroMobil в следующем году начнёт выпускать летающий автомобиль, точнее это будет автомобиль-самолёт. Скорость такого транспортного средства на земле составит 160 км/ч, а в небе – до 200 км/ч.

Модель выглядит компактной, и поэтому без проблем будет вписываться в любое парковочное место. Необычное транспортное средство сможет преодолеть 700 км на одной заправке, и это расстояние автомобиль способен покрыть по дорогам общего назначения.

Задняя часть новинки будет оснащена складными крыльями, авто-самолет будет весить не более 450 кг.

Для того, чтобы приобрести аeromobil, покупателю нужно будет получить специальные водительские права и лицензию пилота.

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