Названа тройка лучших дешевых спорткаров в России

Определена тройка самых популярных бюджетных спорткаров на авторынке России, то есть автомобили доступной стоимости (до 1 млн рублей), но модифицированные мощным двигателем и спортивной коробкой передач.

Одной из наиболее доступных моделей спортивных автомобилей на авторынке РФ является Kia Ceed в версии GT. Авто оснащено турбированным мотором, объем которого составляет 1,6 литра, а мощность равна 205 лошадиных сил. За базовую комплектацию Kia Ceed просят около 1,2 млн. рублей.

Второе место у Volkswagen Polo GT. Новинка обладает 1.4-литровым турбомдвигателем на 125 л.с., он позволяет ей набирать «первую сотню» за 9 секунд. Цена авто - от 820 тысяч рублей.

Третье место заняла модель российского «АвтоВАЗа» Lada Granta Sport с 1,6-литровым двигателем и разгоном от 0 до 100 км/ч за 9,5 секунд.

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