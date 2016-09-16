Не будь господдержки — продажа авто упала бы не в два раза, а вообще в ноль

Правительство обсуждает меры поддержки автопрома на следующий год. Согласно данным СМИ, главным «кандидатом на вылет» может стать программа субсидирования скидок на новые автомобили при утилизации или сдаче в трейд-ин. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Все, кто мог сдать металлолом, уже его сдали. Сейчас это потеряло свою эффективность и потихоньку сошло на нет. Куда лучше работает система субсидированного кредита, когда государство частично субсидирует кредит при покупке нового автомобиля. В этой ситуации государство сделало практически все», — сообщил специалист.

Эксперт отметил, что ни одна отрасль не получает такой поддержки, как автомобильная.

«Есть какие-то меры, которые еще не задействованы, например, возможность использовать материнский капитал при покупке машины. Но это уже вторично. Основные меры были задействованы и эффективны. Не будь господдержки — рынок бы упал не в два раза, а вообще в ноль», — добавил Моржаретто.

Как известно, Минэкономразвития выступает против продолжения программы поддержки. Ведомство считает такую меру «вредной». По мнению министерства, остановка программы замедлит падение продаж автомобилей.