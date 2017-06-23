Путин поручил обдумать увеличение предельного возраста для военной службы

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны вместе с другими органами исполнительной власти рассмотреть вопрос о возможности увеличить предельный возраст пребывания на военной службе.

Доклад Минобороны по данному вопросу должен быть подготовлен до 20 декабря, ответственным за выполнение является министр обороны Сергей Шойгу.

Рассмотреть этот вопрос глава государства распорядился по итогам "Прямой линии" с россиянами. Тогда автор одного из обращений пожаловался, что его не берут в армию из-за возраста, а он хочет служить.