Минобороны: комиссия пока не делала выводов о причинах крушения Су-33

В четверг, 8 декабря, в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что комиссия по расследованию причин крушения истребителя Су-33 пока не делала никаких предварительных выводов о случившемся.

Таким образом в Минобороны опровергли информацию, предоставленную изданием "Коммерсантъ", о выводах специальной комиссии насчет причин крушения Су-33 в ходе посадки на авианосец "Адмирал Кузнецов". В ведомстве добавили, что специалисты сейчас продолжают тщательную работу в этой сфере.

Уточняется, что автор материала не обращался за комментариями о работе комиссии к официальному представителю Министерства обороны.