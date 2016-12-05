В понедельник, 5 декабря, при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов" за пределы палубы выкатился истребитель Су-33.

Об аварии в Средиземном море сообщили сегодня в Министерстве обороны РФ, отметив, что инцидент с истребителем произошел после выполнения боевой задачи над Сирией. Вероятной причиной случившегося считается обрыв троса аэрофинишера, вследствие чего Су-33 выкатился за пределы палубы авианосца "Адмирал Кузнецов".

Как передает ТАСС, пилот успел катапультироваться и вскоре был доставлен на борт сотрудниками поисково-спасательной службы. Его жизнь находится вне опасности.