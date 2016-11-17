Российские ракетоносцы уничтожили пункты управления ИГИЛ

17 ноября стратегические ракетоносцы Воздушно-космических сил России нанесли удар крылатыми ракетами по объектам боевиков террористической организации ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра» (запрещены в РФ) на территории Сирийской Арабской Республики.

Пуски крылатых ракет воздушного базирования выполнялись из района над акваторией Средиземного моря. Самолеты взлетели с одного из аэродромов на территории Российской Федерации и совершив две дозаправки в воздухе преодолели более 11 тыс. км.

Маршрут ракетоносцев проходил над акваториями северных морей и Восточной Атлантики. После нанесения ракетного удара самолеты ВКС России вернулись на аэродром базирования.

К нанесению ракетно-бомбовых ударов привлекались также корабельные истребители Су-33 тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и ударная авиация с аэродрома «Хмеймим». Истребительно-авиационное прикрытие осуществляли самолеты Су-30.

Объектами поражений стали пункты управления террористов, склады с оружием и боеприпасами, скопление военной техники и цеха по производству вооружения.

Координаты всех целей были проверены и подтверждены по нескольким каналам разведки. Результаты ударов контролировались и беспилотными летательными аппаратами, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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