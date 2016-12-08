Эксперты комиссии по расследованию инцидента с истребителем на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» сделали выводы об истинной причине потери самолета. Ранее «АН-онлайн» сообщали об инциденте.

Истребитель палубной авиации «Адмирала Кузнецова» при посадке выкатился за пределы палубы и упал в море. Комиссия по расследованию этого инцидента определилась с основной версией катастрофы, пишет «КоммерсантЪ», ссылаясь на источник в Главном штабе МВФ РФ.

Сообщается, что истребитель при приземлении отклонился по оси более полуметра, а это превышает предельно допустимые значения. Поэтому мог упасть из-за обрыва аэрофинишёра. Специалисты считают, что при упомянутых параметрах посадки не смог бы выдержать ни один трос, поэтому налицо ошибка при пилотировании.