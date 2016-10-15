Петр Порошенко прибыл на украинский фронт

Президент Украины 15 октября прибыл в зону военной операции в Донбассе для встречи с военными, сообщает пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. Президент хочет попрощаться с дембелями шестой волны.

Ранее Петр Порошенко отмечал, что вероятность эскалации конфликта в Донбассе «остается значительной», но все-таки решил приехать к военным.

В Киеве военные действия силовиков в Донбассе называют «контртеррористической операцией», поэтому пресс-секретарь главы Украины сообщил, что «президент прибыл в зону АТО». Порошенко планирует пообщаться с военными и наградить особо отличившихся, о чем Святослав Цеголко написал на своей страничке в Twitter.