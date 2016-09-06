"Калашников" представил на "Армии-2016" новейшие снайперские винтовки

Образцы новых снайперских винтовок презентовал концерн «Калашников» на проходящем сегодня форуме «Армия-2016». В настоящее время они проходят испытания и должны будут заменить СВД в вооруженных силах.

Предполагается, что винтовка СВК будет компактнее предшественницы, в ней будут учтены замечания практических пользователей, в том числе снайперов спецназа. Разработка серийной модели ведётся в вариантах под отечественные и более распространённые НАТОвские винтовочные патроны для снайперов. Заявленная еще два года назад дальнобойная модель ВСВ-338 под патрон 338 Lapua Magnum будет предназначена для использования на дальности до полутора километров и в любых погодных условиях. Предполагается, что она будет востребована не только армией, но и спецназом правоохранительных органов, способна поражать защищенные цели.

Кроме опытных образцов снайперских винтовок, «Калашников» выставил другие образцы стрелкового оружия и современнейшей техники.



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