Джефф Безос вложил 3 млрд долларов в разработку «эликсира вечной молодости»

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1 февраля 2022, 18:15 Источник: olegmakarenko.ru

Джефф Безос скоро будет праздновать своё шестидесятилетие. В качестве подготовки к «пенсии» он выделил 3 млрд долларов на создание лекарства от старости — точнее, на открытие лаборатории «Альтос Лабс», в которой этот эликсир будут изобретать.

В отличие от господина Маска, Джефф Безос — настоящий предприниматель, хоть и с весьма расплывчатыми представлениями о морали. Если он вкладывает куда-то миллиарды, будьте уверены, он твёрдо рассчитывает не на шумиху в СМИ, а на результат.

Руководителем проекта станет, как я понимаю, миллиардер Юрий Мильнер, известный нам по его участию в отечественных интернет-проектах, один из самых влиятельных технологических инвесторов планеты. Он уже пригласил на работу нескольких звёзд биохимии...

— Хуан Карлос Изписуа Бельмонте, испанский биолог, который хотел выращивать человеческие органы в обезьянках для последующей трансплантации человеку.

— Дженифер Даудна, которая в 2020-м получила Нобелевскую за открытие технологии редактирования генов CRISPR.

— Питер Уолтер. В 2016 году его лаборатория в Калифорнийском университете создала молекулярный когнитивный усилитель, который смог обратить вспять возрастное снижение памяти у мышей.

— Стив Хорват, профессор Калифорнийского университета создал метод «биологических часов», которые могут точно измерять старение человека.

— Шинья Яманака. Японский лауреат Нобелевской премии 2012 года с помощью 4 генов (MYC, OCT4, SOX2 и KLF4) приучил клетки «обновляться» и «перезапускаться».

Перспективные наработки у современных учёных уже есть — к примеру, мышей омолаживают вполне успешно, пусть пока что и с дикими побочками. Осталось теперь только пройти путь от мышей до приматов...

Наши организмы — это, по сути, те же компьютерные программы

Или, если угодно, постоянно работающие сервера. Все важные процессы в наших организмах заложены в ДНК, то есть в программный код. В последние годы человечество научилось работать с этим кодом на манер хакеров-студентов: мы расшифровали ДНК, мы научились менять конкретные гены при помощи генетических ножниц. Всё, что нам надо теперь — хакнуть важные участки нашего кода...

Джефф Безос — тоже программист, и наверняка мыслит примерно в том направлении...

Состояние Джеффа Безоса оценивается сейчас в 200 млрд долларов. Полагаю, на свой пенсионный план он бы выделил не только 3 млрд, но и более значительную сумму, если бы это было необходимо. Но пока что, кажется, у лаборатории денег хватает — она "пылесосит" лучших биохимиков со всего мира, предлагая им как зарплаты от миллиона долларов в год, так и жирные призы после получения результата.

Если деньги закончатся, новую порцию подкинет или сам Безос, или его многочисленные друзья-миллиардеры, которых уже за 70...

Важное замечание. Некоторые думают, будто генетическое редактирование — это когда ты меняешь гены в пробирке, а потом из этого биоматериала рождается "ГМО-крольчонок". Это не так. Гены можно править на живую, на взрослом человеке — вот прямо на проде, как говорят программисты. Сейчас, к примеру, таким образом пытаются вылечить диабет: один укол, и поджелудочная диабетика начинает работать нормально...

Сомнительно, что глава Амазона сходу решит задачу, над которой человечество билось тысячелетиями

«Эликсир вечной молодости» — это такая штука, которую всегда ожидают «через 20-30 лет», о какой бы эпохе ни шла речь. К примеру, в одном из некрасивых эпизодов биографии Максима Горького, он тоже говорит, что советские врачи далеко продвинулись, и что бессмертие — «вопрос уже решённый».

Увлекающиеся люди ждали эликсир 100 лет назад, ждут его сейчас, будут ждать и через 100 лет...

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