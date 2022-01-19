США готовят ВСУ к «февральскому наступлению»

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19 января 2022, 15:53 Источник: chervonec-001.livejournal.com

Поставки оружия, подготовка личного состава ВСУ, информационная накачка со стороны западного политикума, многочисленные ложные обвинения в адрес России, беготня по миру высших американских дипломатов в предверии эскалации, свидетельствует о том что приказ Киеву дан...

Просматривается такая цепочка событий:

1) В начале ноября американцы заявляют об обнаружении у границ Украины скопления российских войск. Ну как возле Украинской границы? Чуть ли не под Москвой, в Смоленской области под Ельней, в 350 км от границ Украины по ж/д и автодорогам. Не нашли бы американцы там группировку, что прикрывает западное направление от российской столицы, "нашли бы на Урале, не на Урале, так на Камчатке. Американцы всё-равно в географии не разбираются.

2) В конце ноября западные политики начали дружный вой, что "Россия вот-вот нападёт в конце зимы на Украину". Этот вой был в общую копилку их пропаганды и информационной войны. Тогда же Запад начал заявлять неприятии Западом "красных линий" со стороны России, в первую очередь по поводу расширения НАТО и по поводу Украины.

3) В декабре российской стороной было заявлено о наличии данных по подготовке химической провокации на Донбассе. Схема отработана, на Западе любят такое... В сирийской Думе они осуществили провокацию несмотря на то, что Россия ещё за две недели заявила в Совбезе ООН о подготовке к ней. Надо надеяться, западные провокаторы теперь не используют подобный сценарий - великий риск для западных кураторов оказаться застуканными с поличным.

4) В декабре наблюдалось повышенное внимание западных СМИ, каких не было с 2014 и попытки крупнейших западных информационных агенств пройти аккредитацию в ДНР. Понятное дело, аккредитация им нужна показывать события на Донбассе в "правильных ракурсах".

5) Талдычя одну и ту же тупость: "Россия вот-вот нападёт" Западом создаётся инфоповод для давления на Россию перед атакой пушечного мяса в лице укровермахта, на Донецк и Луганск.

Подобными заявлениями Вашингтон и Киев попытаются решить одну из нескольких целей:

а) напугать Россию санкциями, на случай её вмешательства в момент, когда ВСУ начнёт атаку на Донбасс. Это даст укровермахту шанс на победу и на обнуление «Минских соглашений-2»...

б) либо, если Россия вынуждена будет всё-таки вмешаться, сыграть другую ставку - реализовать свою вековую мечту, столкнув лбами украинскую и российскую армии, а так же вынудить европейцев присоединиться к санкциям на "Северный поток - 2".

6) Подготовка к операции Киева и Вашингтона если не на завершающей стадии, то на очень продвинутом уровне. Великобритания продолжает активные поставки оружия Украине. Не успевает в Киеве разгрузиться и уйти обратно четвёртый за сутки C-17A, как ему навстречу с авиабазы "Брайз Нортон" уже идёт пятый по счету борт "украинского экспресса".

Сразу 10 самолетов сегодня вели разведку на российском направлении от Балтийского до Черноморского регионов (на схеме)

7) Госсекретарь Энтони Блинкен 19 января летит в Киев лично перетереть с аборигенами и дать им окончательные приказы о дальнейших действиях. Заодно даст втык Зеленскому, чтобы тот не разменивался на противостояние с Порошенко в столь ответственный момент...

8) 20 января Блинкен летит в Германию, где встречается со свежеиспечённым министром иностранных дел Анналеной Бербок, сопредеседателем партии зелёных и противницей "Северного потока - 2". Перетрут о том, о чём нельзя разговаривать даже по защищённым линиям связи, то есть о подготовке карательной операции на Донбассе и координации взаимных действий.

9) К концу января - началу февраля НАТО выдаст выстраданный письменный ответ на предложения России о взаимных гарантиях безопасности. Ответ будет максимально расплывчатым и, в традициях западной политики - «ни о чём», с заверениями и никакой конкретики.

10) 4 февраля начинается Олимпиада в Пекине. Китай будет сосредоточен проведением Игр и ни во что вмешиваться не будет как минимум до их окончания.

11) В первые дни Олимпиады ожидаем усиления провокаций, и атаку вооружённых сил Украины на ДНР и ЛНР.

Посмотрим, на сколько окажется верен этот прогноз, но очень хотелось бы ошибаться...

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